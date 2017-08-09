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Беглые мутанты

09.08.2017 22:00
Беглые мутанты

Сериал «Одаренные», входящий во вселенную Людей Икс, обзавелся новым трейлером и кадрами. Продюсером и режиссером пилотного эпизода стал Брайан Сингер, ранее снявший четыре полнометражные ленты о мутантах.

Сюжет сосредоточится на двух вполне обычных родителях (Стивен Мойер и Эми Экер), обнаруживающих у своих детей неординарные способности мутантов. Вынужденные скрываться от правительства, члены семьи присоединяются к подпольной организации мутантов и начинают свою борьбу за выживание. Известно, что в сериале появятся модифицированные Стражи, а сам проект будет тесно связан с основной линейкой картин о Людях Икс.

Блэр Редфорд воплотит образ коренного американца Сэма – упрямого лидера подпольной сети мутантов, Джейми Чанг получила роль мутантки Кларис Фергюсон / Блинк, Эмма Дюмон сыграет Полярис (дочь Магнето), а Шон Тил – мутанта по прозвищу Эклипс. Также в каст входят Коби Белл, Натали Алин Линд и Перси Хайнс Уайт.

Шоураннером сериала выступает Мэтт Никс, релиз «Одаренных» намечен на 2 октября.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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