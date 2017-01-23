Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Ну вы, блин, даете!
9 «экстремальных» ролей, сыгранных «приличными» актерами
Застрявшие в ящике.
12 звезд сериалов, не нашедших себя в большом кино
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
Задание на лето.
12 главных сериальных премьер лета
Шаг вперед.
25 событий, которые потрясли мир кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Без Артура

23.01.2017 22:05
Без Артура

Свежий кадр из фантастического блокбастера DC и WB «Лига Справедливости». Новая картина Зака Снайдера с участием Бена Аффлека, Генри Кавилла, Галь Гадот, Джейсона Момоа, Рэя Фишера и Эзры Миллера попадет на экраны в середине ноября.

Сюжет ленты расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена, начнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Мировая премьера «Лиги Справедливости» состоится 16 ноября.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам свежий кадр из блокбастера «Лига Справедливости» Зака Снайдера?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
13.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 10.10-16.10. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.10.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.10-16.10

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

15.01.2017
Аффлек о прежних версиях Бэтмена и «Лиге Справедливости».
10.01.2017
Сценарист DC о тоне «Лиги Справедливости» и «Аквамена».
08.01.2017
Свежий кадр из «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.
25.12.2016
Кавилл о Бэтмене и Супермене в «Лиге Справедливости».
23.12.2016
Продюсер DC о «Лиге Справедливости» и «Чудо-Женщине».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 провалившихся «звездных» фильмов 15 провалившихся «звездных» фильмов
12 картин, превративших классику черт-те во что 12 картин, превративших классику черт-те во что
15 звездных кинодуэтов, в которых актеры ненавидели друг друга 15 звездных кинодуэтов, в которых актеры ненавидели друг друга
7 фильмов, участники которых стали жертвами розыгрышей 7 фильмов, участники которых стали жертвами розыгрышей
10 самых ненужных ремейков 10 самых ненужных ремейков
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть