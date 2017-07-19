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Без Бэтса

19.07.2017 10:00
Без Бэтса

Бен Аффлек выбыл из многострадального проекта «Тройная граница», который ранее покинули Том Харди и Ченнинг Татум. На данный момент в касте триллера Netflix значатся Кейси Аффлек и Махершала АлиЛунный свет», «Карточный домик»). 

Сюжет боевика посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Изначально съемки ленты должны были стартовать уже в мае, однако из-за правок режиссера Джей Си Чендора, внесенных в скрипт за авторством Марка Боала, звезды Татум и Харди покинули проект.

Дату релиза «Тройной границы» Netflix не называют.

 

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