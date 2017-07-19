Бен Аффлек выбыл из многострадального проекта «Тройная граница», который ранее покинули Том Харди и Ченнинг Татум. На данный момент в касте триллера Netflix значатся Кейси Аффлек и Махершала Али («Лунный свет», «Карточный домик»).

Сюжет боевика посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Изначально съемки ленты должны были стартовать уже в мае, однако из-за правок режиссера Джей Си Чендора, внесенных в скрипт за авторством Марка Боала, звезды Татум и Харди покинули проект.

Дату релиза «Тройной границы» Netflix не называют.