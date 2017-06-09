Без Понедельника

Большая порция кадров из фантастического триллера «Тайна 7 сестер» от режиссера «Операции "Мертвый снег"» Томми Вирколы. Главные роли в проекте исполнили Нуми

Рапас, Гленн Клоуз и Уиллем Дефо.

В недалеком будущем мировое правительство вводит суровый закон для семейных пар: супруги должны воспитывать исключительно одного ребенка. Врачи обязаны незамедлительно принимать радикальные меры при подозрении второй беременности у пациенток, общество же вынуждено мириться со странностями закона. Тотальное повиновение приказу вынуждает самых отчаянных рожениц избегать врачебных визитов. Однако одна семья все-таки нарушает закон, и вскоре на свет появляются 7 сестер-близняшек. Чтобы сохранить жизни новорожденных детей, их мать идет на хитрость и использует остроумную уловку: родители нарекают дочек сообразно с днями недели, а одно общее – мирское – прозвище служит их охранным талисманом. Каждого ребенка выпускают в большой мир лишь раз в неделю, следуя задуманному именному порядку. Но однажды случается непредвиденный инцидент, способный погубить сестер и их родителей – Понедельник бесследно исчезает, порождая суматоху в доме. Кто же мог покуситься на юную особу?

В российском прокате лента окажется 31 августа.