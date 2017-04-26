Без вертушки

Несколько фотографий со съемочной площадки «Хищника» Шейна Блэка с участием Бойда Холбрука, Треванта Роудса и Аугусто Агилера. Выход новой части франшизы о высокоразвитом инопланетном хищнике-убийце запланирован на август 2018-го.
Детали сюжета пока что держатся в секрете. Над сценарием работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шейн Блэк. В касте также значатся Томас Джейн, Стерлинг К. Браун, Джейкоб Тремблэ, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кигэн-Майкл Ки, Кайл Страутс и Пол Лэзенби. Съемки ленты продлятся до 15 мая.
В широком прокате «Хищник» окажется 3 августа 2018 года.
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