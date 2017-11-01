Безумие солдат

Томас Джейн, исполняющий одну из главных ролей в предстоящем «Хищнике» режиссера Шейна Блэка, раскрыл подробности о сюжете фильма и поделился своими впечатлениями от работы над проектом.

«Мы играем группу ветеранов войны, даже не так важно какой, Афганской, Иракской… Наши персонажи получили несколько боевых травм, страдают от посттравматического расстройства. Затем их перевозят на специальном транспорте в армейский госпиталь, вместе с солдатом, который наблюдал за приземлением космического корабля Хищников. Из своих ему никто не поверил, поэтому беднягу признали безумным и заперли с такими же сумасшедшими, как мы.

Теперь на него ведется охота, и наш автобус собираются столкнуть с дороги, а затем перестрелять всех, просто чтобы избавиться от одного этого человека. Мы, естественно, выбираемся оттуда и с криками “пошло оно всё на х**!” начинаем истреблять этих ё**нных Хищников собственными руками. При этом наши персонажи настолько поехавшие, что они действительно поверили, будто тот парень видел НЛО, а рядом разгуливают пришельцы. Вот так круто!», ‒ говорит актер.

Также Джейн похвалил коллег по съемочной площадке и режиссера / сценариста Шейна Блэка: «У нас был замечательный актерский состав, сложился просто потрясающий ансамбль. Кроме того, Шейн Блэк привнес в фильм свой уникальный юмор, получилось безумно весело. И авторам удалось не прое**ть саму расу Хищников ‒ это всё те же знакомые Хищники, выглядят они практически так же. Могу уверить вас, что и актерская игра будет на высшем уровне. По крайней мере, я там сыграл очень хорошо!».

В касте также значатся Бойд Холбрук, Кигэн-Майкл Ки, Тревант Роудс, Аугусто Агилера, Стерлинг К. Браун, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Джейкоб Тремблэ, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс, Дуэйн Джонсон и Пол Лэзенби.

Ранее Fox уже представили дебютный тизер-постер, релиз первого трейлера ожидается в январе. Мировая премьера нового «Хищника» запланирована на 2 августа 2018-го.