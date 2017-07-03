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Битва с Бьорном

03.07.2017 19:30
Битва с Бьорном

Спортивная драма «Борг / Макинрой» с Шайей ЛаБафом в главной роли обзавелась новым тизер-трейлером. Сюжет ленты основан на реальных событиях и посвящен напряженному поединку в финале Уимблдонского турнира 1980 года.

ЛаБаф примерил на себя образ скандально известного американского теннисиста Джона Макинроя, а Сверрир Гуднасон сыграл невозмутимого шведа Бьорна Борга, с которым Макинрой встретился на финальном матче Уимблдонского турнира.

Режиссером картины выступил Янус Педерсен, снявший ленту по сценарию Ронни Сэндала. В каст также вошли Стеллан СкарсгардДэвид Бамбер, Дженис ЭхернБьорн Гранат, Джейн Перри и другие.

В российском прокате «Борг / Макинрой» стартует с 23 ноября.

 
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