Битва с Бьорном

Спортивная драма «Борг / Макинрой» с Шайей ЛаБафом в главной роли обзавелась новым тизер-трейлером. Сюжет ленты основан на реальных событиях и посвящен напряженному поединку в финале Уимблдонского турнира 1980 года.

ЛаБаф примерил на себя образ скандально известного американского теннисиста Джона Макинроя, а Сверрир Гуднасон сыграл невозмутимого шведа Бьорна Борга, с которым Макинрой встретился на финальном матче Уимблдонского турнира.

Режиссером картины выступил Янус Педерсен, снявший ленту по сценарию Ронни Сэндала. В каст также вошли Стеллан Скарсгард, Дэвид Бамбер, Дженис Эхерн, Бьорн Гранат, Джейн Перри и другие.



В российском прокате «Борг / Макинрой» стартует с 23 ноября.