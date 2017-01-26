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Битва старика

26.01.2017 17:20
Битва старика

Появился новый постер супергеройской драмы «Логан», в которой Хью Джекман в последний раз примерит на себя образ легендарного Росомахи. Также в актерском составе значатся Патрик Стюарт, Стивен Мерчант, Бойд Холбрук, Ричард Э. Грант и Дафна Кин.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан ухаживает за больным Профессором Икс в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант, преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В каст также вошли Эрик Ла СалльДорис Моргадо, Элизабет РодригесДэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид КаллавэйРебекка ЧулевДж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Релиз триквела «Росомахи» запланирован на 2 марта.

 

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