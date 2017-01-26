Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Хиты на чужбине.
15 самых успешных российских фильмов в международном прокате
Свежим взглядом.
12 фильмов, осовременивших классику
Суперюмор.
10 самых смешных и остроумных супергероев
Самые ожидаемые фильмы февраля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
Плохая цифра.
15 самых неприятных CGI-персонажей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Боевое искусство

26.01.2017 10:30
Боевое искусство

Новый постер, а также ролик о создании второй части ленты «Джон Уик» с Киану Ривзом, посвященный постановке боевых и экшен-сцен. Премьера фильма ожидается в начале февраля.

Легендарный киллер Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон ЛегуизамоЛоуренс ФишбернБриджет МойнэхэнПитер СтормареРуби Роуз и рэпер Коммон в роли главного злыдня.

Российская премьера «Джона Уика 2» состоится 9 февраля.

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам постер и ролик о создании экшена «Джон Уик: Вторая Глава»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Дайджест новостей за неделю 26.09-02.10. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
02.10.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 26.09-02.10

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →

Новости по теме

24.01.2017
Два новых тизера боевика «Джон Уик: Вторая Глава».
19.01.2017
Первый отрывок из боевика «Джон Уик 2» с Киану Ривзом.
17.01.2017
Свежие кадры из боевика «Джон Уик 2».
14.01.2017
Постер боевика «Джон Уик. Вторая Глава» с Ривзом.
13.01.2017
Первый ТВ-спот боевика «Джон Уик. Вторая Глава».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

7 американских ремейков зарубежных сериалов 7 американских ремейков зарубежных сериалов
10 подарков Роальда Даля мировому кино 10 подарков Роальда Даля мировому кино
10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах 10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах
12 незабываемых киноотпусков 12 незабываемых киноотпусков
13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм 13 режиссерских версий, меняющих взгляд на фильм
15 лучших гаджетов Джеймса Бонда 15 лучших гаджетов Джеймса Бонда

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть