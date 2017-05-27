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Богиня на фронте

27.05.2017 11:30
Богиня на фронте

Два новых промо-ролика и расширенное видео о создании экшена «Чудо-Женщина», где Галь Гадот вернется к образу Дианы – Принцессы амазонок, покидающей свой родной остров, чтобы помочь людям в Первой мировой войне.

До того, как стать Чудо-Женщиной, ее звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь Диана тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Однажды на защищенный райский остров, где выросла героиня, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера, Джейсона Фукса и самого Хейнберга.

На российских экранах «Чудо-Женщина» окажется 1 июня.

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