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Новости кино

Боль от разлуки

03.01.2017 08:54
Боль от разлуки

Universal выпустили новый расширенный трейлер эротического триллера «На пятьдесят оттенков темнее», экранизации одноименной книги Э.Л. Джеймс с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях.

Анастейша «Ана» Стил (Джонсон) пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше после расставания с Кристианом Греем (Дорнан). Но испытывающий боль от разлуки Кристиан убеждает Ану попробовать восстановить отношения на ее условиях. И когда у пары уже начинает все налаживаться, полное мрачных тайн прошлое Кристиана угрожает разделить влюбленных навсегда.

В режиссерском кресле находится Джеймс Фоули, который снимет также и третью часть – «Пятьдесят оттенков свободы». Сценаристом выступил Найл Леонард, муж писательницы Э.Л. Джеймс. В актерском составе задействованы Ким БейсингерХью ДэнсиМарша Гей ХарденТайлер ХеклинРита Ора и другие.

Отечественная премьера ленты состоится 9 февраля.

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