Universal выпустили новый расширенный трейлер эротического триллера «На пятьдесят оттенков темнее», экранизации одноименной книги Э.Л. Джеймс с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях.

Анастейша «Ана» Стил (Джонсон) пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше после расставания с Кристианом Греем (Дорнан). Но испытывающий боль от разлуки Кристиан убеждает Ану попробовать восстановить отношения на ее условиях. И когда у пары уже начинает все налаживаться, полное мрачных тайн прошлое Кристиана угрожает разделить влюбленных навсегда.

В режиссерском кресле находится Джеймс Фоули, который снимет также и третью часть – «Пятьдесят оттенков свободы». Сценаристом выступил Найл Леонард, муж писательницы Э.Л. Джеймс. В актерском составе задействованы Ким Бейсингер, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Тайлер Хеклин, Рита Ора и другие.

Отечественная премьера ленты состоится 9 февраля.