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Больше Скалы

16.11.2017 13:00
Больше Скалы

Дуэйн Джонсон выложил первый постер боевика  «Рэмпейдж», основанного на одноименной аркаде. Компанию Скале составили Джеффри Дин Морган, Наоми Харрис, Джо Манганьелло, Малин Акерман и Джейк Лэйси.

Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Режиссером проекта выступил Брэд ПэйтонРазлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо ФлиннСпасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На широких экранах «Рэмпейдж» стартует с 19 апреля 2018 года.

 


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