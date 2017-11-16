Больше Скалы

Дуэйн Джонсон выложил первый постер боевика «Рэмпейдж», основанного на одноименной аркаде. Компанию Скале составили Джеффри Дин Морган, Наоми Харрис, Джо Манганьелло, Малин Акерман и Джейк Лэйси.

Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Режиссером проекта выступил Брэд Пэйтон(«Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо Флинн («Спасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На широких экранах «Рэмпейдж» стартует с 19 апреля 2018 года.