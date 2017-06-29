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Большое дельце

29.06.2017 08:30
Большое дельце

Новый трейлер криминальной комедии «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга. Роли в фильме исполнили Дэниэл КрэйгАдам ДрайверЧеннинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Российская премьера комедийного экшена состоится 31 августа.

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