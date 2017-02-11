Большой Тони

Новый ремейк «Лица со шрамом» стремительно набирает обороты: на прошлой неделе Диего Луна получил главную роль проекта, теперь же стало известно, что сценарий криминальной ленты перепишут братья Итан и Джоэл Коэны. Кроме того, THR огласили имена двух постановщиков, которые могут сесть в режиссерское кресло фильма: среди них Питер Берг («Уцелевший», «Хэнкок») и Дэвид МакКензи («Любой ценой»).

Новая картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-иммигранта, которая была рассказана в 1932 и 1983 годах. Действие сюжета теперь развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики.

Коэны переделают версию сценария, написанную Теренсом Уинтером («Клан Сопрано», «Подпольная империя», «Волк с Уолл-Стрит»). До него над скриптом трудились Дэвид Эйер и Джонатан Херман. Мировая премьера «Лица со шрамом» назначена на 10 августа 2018 года.