Бой с плащом

В Сети появился ролик с неудачными дублями «Доктора Стрэнджа» с участием отрывающегося на полную катушку Бенедикта Камбербэтча и матерящейся Тильды Суинтон. Цифровой релиз фильма состоится 14 февраля.

Стивен Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа, в которой, по вине Стефана, погибла его беременная жена, лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.

Над сценарием картин Скотта Дерриксона работали С. Роберт Каргилл («Синистер», «Синистер 2») и Джон Спэйтс («Прометей», «Мумия»). В актёрский состав также вошли Чиветель Эджиофор, Рэйчел МакАдамс, Мадс Миккелсен, Скотт Эдкинс и другие.