Бойкие старики

Разрабатываемая уже долгое время четвертая часть «Неудержимых» подает новые признаки жизни. Согласно THR, фильм станет финальной частью франшизы, после которой не будет ни продолжений, ни спин-оффов.

Наученный печальным опытом с «Неудержимыми 3» с их рейтингом PG-13, Сильвестр Сталлоне уже пообещал, что четвертая часть обязательно получит жесткий рейтинг R. Пока что никаких официальных деталей кастинга или информации о дате начале съемок нет. Ранее Слай говорил о своем желании заполучить в проект Джека Николсона или Клинта Иствуда.

На широкие экраны «Неудержимые 4» попадут примерно в 2018 году.