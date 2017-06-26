Бродяга Гамбино

Стала известна роль Дональда Гловера в экшене «Человек-паук: Возвращение домой»: актер сыграл мелкого преступника Аарона Дэвиса, также известного под прозвищем Бродяга (The Prowler). Кроме того, в комиксах Дэвис является дядей Майлза Моралеса – темнокожего Человека-паука.

На данный момент неизвестно, будет ли в фильме акцентироваться внимание на истории Аарона Дэвиса и его роли в становлении Майлза в качестве супергероя. Сам Бродяга в «Возвращении домой» является участником команды суперзлодея Тинкерера, в которую, помимо Стервятника, также входят два Шокера (сыгранные Логаном Маршаллом-Грином и Бокимом Вудбайном) и Скорпион (Майкл Мэндо).

Российская премьера «Человека-паука: Возвращение домой» состоится 6 июля.