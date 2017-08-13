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Новости кино

Броня атлантов

13.08.2017 13:45
Броня атлантов

Появилась новая фотография со съемок блокбастера «Аквамен» Джеймса Вана, на которой можно разглядеть дизайн атлантской брони. В широком прокате супергеройская лента DC окажется 20 декабря 2018 года.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры ‒ королевы Атлантиды и супруги Аквамена, а Дольф Лундгрен ‒ короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко, а Луди Лин – персонажа по имени Мурк, лидера войска Атланты и верного союзника Артура Карри. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океана), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

 

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