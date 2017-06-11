Будущее чудовищ

Вышедшая на этой неделе «Мумия», ставшая первым фильмом из «Тёмной вселенной» Universal, получила негативные отзывы критиков и смешанную реакцию зрителей. Однако режиссер ленты Алекс Курцман, работающий также и над другими проектами франшизы, по-прежнему уверен в успехе киновселенной и не особо беспокоится из-за прохладного приема его картины.

Во время недавнего интервью журналист THR поинтересовался у Курцмана о том, как повлияет слабый старт «Мумии» на следующие проекты из монстровселенной, на что постановщик ответил следующим образом:



«Думаю, разнообразие фильмов о монстрах сыграет нам на руку в плане дальнейшего развития “Тёмной вселенной”. Очевидно, данным проектам необходим определенный общий тон, чтобы зрители понимали, чего от них ждать. Но в идеале каждая картина должна обладать собственной идентичностью, которая во многом зависит от режиссера и исполнителей главных ролей».

Том Круз и Алекс Курцман на съемках «Мумии»

После «Мумии» взаимосвязанная вселенная Universal пополнится «Невестой Франкенштейна», о которой Курцман уже отзывается довольно восторженно: «Я действительно нахожусь в предвкушении “Невесты Франкенштейна” Билла Кондона, и мне не терпится увидеть, что же он с ней сделает. У нас есть замечательный сценарий от Дэвида Кеппа, во многом отличающийся от “Мумии”, но в некотором смысле похожий на нее. Кроме того, ранее Кондон снял “Богов и монстров” – одну из моих самых любимых кинолент в принципе. Он прекрасно понимает творчество Джеймса Уэйла [режиссера оригинальной “Невесты Франкенштейна” 1935 года – Film.ru] и то, что представляют собой все эти монстры. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы “Невеста Франкенштейна” выглядела именно как фильм Билла Кондона».

Кадр из «Невесты Франкенштейна» (1935)

Образ монстра Франкенштейна в грядущей картине примерит на себя Хавьер Бардем, актриса же на роль Невесты на данный момент не утверждена (хотя главной фавориткой студии называют Анджелину Джоли). Премьера «Невесты Франкенштейна» намечена на 14 февраля 2019 года.