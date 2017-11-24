Былое счастье

Дублированный трейлер романтической драмы Вима Вендерса «Погружение» с Джеймсом МакЭвоем и Алисией Викандер в главных ролях. Сюжет посвящен истории двух влюбленных, разделенных тысячами километров и находящихся в смертельно опасных ситуациях.

Сценарий картины основан на одноименной книге Дж.М. Ленгарда. Джеймс Мур (МакЭвой) находится в плену у сомалийских пиратов и стерпеть заключение ему помогают лишь мысли о Дэнниель Флиндерс (Викандер), в которую он влюбился, встретив ее на прошлое Рождество. Она же, в свою очередь, думает о Муре в то время, когда погружается на опасный уровень глубины океана для проведения научных исследований.

Российская премьера фильма состоится 18 января 2018 года.