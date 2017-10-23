Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
От любви до ненависти.
12 знаменитостей, чьи встречи с поклонниками заканчивались потасовками
Недостоверные источники.
10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel
Миллион алых роз.
10 самых романтичных экранных выражений любви
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
Вживайся!
15 экстремальных подготовок к роли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Быстрая схватка

23.10.2017 08:30
Быстрая схватка

Длительность блокбастера «Лига справедливости» составит всего 2 часа 1 минуту, сообщают Manabyte со ссылкой на несколько источников (в том числе и на данные, полученные непосредственно от кинотеатров). Таким образом, лента станет самым коротким фильмом из расширенной вселенной DC ‒ ранее им был «Отряд самоубийц», прокатная версия которого идет 2 часа 3 минуты.

После битвы с Суперменом Брюс Уэйн (Бен Аффлек) снова обретет веру в человечество. Вдохновленный самоотверженным поступком пришельца с Криптона, Уэйн заручается поддержкой своего новоявленного союзника Дианы Принц (Галь Гадот), чтобы сойтись лицом к лицу с еще более могущественным врагом. Бэтмен и Чудо-Женщина должны как можно быстрее найти и собрать воедино команду людей со сверхспособностями, чтобы противостоять вновь пробудившейся угрозе. Казалось бы, теперь, когда самые сильные и одаренные люди планеты объединились в беспрецедентную группу ‒ лигу супергероев, человечество может спать спокойно, но это, к сожалению, не так. Состоящая из Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), команда новых хранителей отправляется на поиски суперзлодея, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Главными антагонистами выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется  Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена и Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Российская премьера кинокомикса от режиссера Зака Снайдера состоится 16 ноября.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верните его домой!. Каким образом Супермена оживят для «Лиги справедливости»? (Евгений Ухов, Film.ru)
12.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верните его домой!

Студия Warner Bros. неоднократно подвергалась критике зрителей за не слишком удачные трейлеры к своим фильмам – их обвиняли то за обилие спойлеров, то за несоответствие настроению фильма, то...  →
Убийственная шутка. Юность Джокера. Зачем DC и WB распечатывают новую колоду карт? (Евгений Ухов, Film.ru)
24.08.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Убийственная шутка

В кинематографическом «белом шуме» порой возникают такие процессы, которые впоследствии могут изменить если не мир и не индустрию, то судьбы франшиз, карьеры актеров и режиссеров и...  →
Эффект бабочки. Все самое главное, что было анонсировано на Comic-Con 2017 (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эффект бабочки

Хорошо всем известная по фильму «Эффект бабочки» фраза о том, что взмах крыла маленького насекомого на одном конце планеты может вызвать разрушительное цунами на противоположной ее...  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
К оружию!. 12 самых могущественных артефактов кинематографической вселенной DC (Евгений Ухов, Film.ru)
03.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

К оружию!

Как кольт и доброе слово действуют на оппонента куда лучше, чем просто доброе слово, так и супергерою, если только он не Супермен, который бесконечно силен сам по себе, необходимо оружие, чтобы...  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

20.10.2017
Момоа и Аффлек на кадре из блокбастера «Лига справедливости».
19.10.2017
Красочный плакат и русские проморолики «Лиги справедливости».
18.10.2017
Свежий кадр и постер «Лиги справедливости» с Флэшем.
16.10.2017
Новые кадры из «Лиги справедливости» с Чудо-Женщиной.
13.10.2017
Видео о создании «Лиги справедливости» с участием Аквамена.

 

Свежие рецензии


Главное

Я и лошадь, я и бык…
08:00
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 фильмов о любви представителей разных планет 11 фильмов о любви представителей разных планет
10 самых сексапильных экранизаций книг 10 самых сексапильных экранизаций книг
10 самых необычных интерпретаций сюжета «Семи самураев» 10 самых необычных интерпретаций сюжета «Семи самураев»
11 соблазнительных фильмов для женщин 11 соблазнительных фильмов для женщин
10 самых необычных охотников на вампиров в кино 10 самых необычных охотников на вампиров в кино
13 актеров, которым не идут длинные волосы 13 актеров, которым не идут длинные волосы

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть