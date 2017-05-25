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Быстрый убийца

25.05.2017 14:20
Быстрый убийца

Режиссер экшен-дилогии «Джон Уик» Чэд Стахелски дал новое интервью Collider, в котором рассказал о работе над сценарием третьей части заводного боевика и назвал примерную дату начала съемок.

«Сейчас готово около половины сценария. Всё зависит от того, насколько быстро мы сможем с ним разобраться, но я бы предположил, что снимать триквел мы начнем в конце этого или начале следующего года», – говорит постановщик. Однако на данный момент Стахелски не уверен, что займет режиссерское кресло: «Надеюсь, что получится, ведь я конечно же хотел бы снять этот фильм. Если вы действительно смотрели первую и вторую часть, то должны понимать, к чему всё идёт».

Незадолго до выхода сиквела исполнитель заглавной роли Киану Ривз также сообщал о своем желании появиться в продолжении: «Я люблю этого персонажа и этот мир. Выпадет ли мне шанс сыграть в ещё одной главе или нет, зависит от зрителей. Если им понравится то, что мы сделали (лично мне очень понравилось и надеюсь, им тоже), тогда я смогу вернуться и продолжить историю Джона Уика».

Релиз «Джона Уика 2» на цифровых носителях ожидается 13 июня.

 

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