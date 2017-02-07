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Новости кино

Царство монстра

07.02.2017 14:00
Царство монстра

Режиссер Джордан Вогт-Робертс поделился стильным японским постером своего блокбастера «Конг: Остров Черепа», главные роли в котором сыграли Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Гудман.

Действие сюжета перенесет нас в 1970-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг. Там он хочет найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественники сталкиваются с королем острова, гигантской гориллой, которой явно было не по душе варварское вмешательство иноземцев. Пытаясь спасти свои жизни, члены экспедиции раскрывают давний секрет острова и наконец понимают, что роль короля - это его защита острова от огромных доисторических тварей.

Отечественный релиз ленты «Конг: Остров Черепа» намечен на 9 марта.

 

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