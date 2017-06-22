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Царство монстров

22.06.2017 19:11
Царство монстров

Сиквел «Мира Юрского периода» обзавелся официальным подзаголовком – «Павшее королевство», а также первым тизер-постером. Премьера ленты состоится ровно через год, 22 июня 2018-го.

Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались Брайс Даллас Ховард, Крис Прэтт, Тоби ДжонсРэйф СполлДжеральдин ЧаплинДжеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Джефф Голдблюм, вернувшийся к образу математика Яна Малкольма. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

 

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