Царство монстров

Сиквел «Мира Юрского периода» обзавелся официальным подзаголовком – «Павшее королевство», а также первым тизер-постером. Премьера ленты состоится ровно через год, 22 июня 2018-го.
Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались Брайс Даллас Ховард, Крис Прэтт, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Джефф Голдблюм, вернувшийся к образу математика Яна Малкольма. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.
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