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Цели братьев

02.05.2017 09:35
Цели братьев

Хотя студия Paramount не смогла позволить себе снять триллер «Тройная граница», который вскоре покинули Том Харди и Ченнинг Татум, проект все же может увидеть свет. По информации Deadline, фильмом планируют заняться Netflix, а главные роли в случае завершения сделки предложат братьям Кейси и Бену Аффлекам.

Сюжет боевика посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Изначально съемки ленты должны были стартовать уже в мае, однако из-за правок режиссера Джей Си Чендора, внесенных в скрипт за авторством Марка Боала, звезды Татум и Харди покинули проект. На данный момент в касте значится лишь Махершала АлиЛунный свет», «Карточный домик»). 

 

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