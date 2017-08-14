Чары куклы

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15 лучших теле- и видеофильмов
Фильм ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» из вселенной «Заклятия» уверенно стартовал в американском прокате, попав на первую строчку топа бокс-офиса США с 35 миллионами долларов. За рубежом хоррор успел собрать $36,7 миллиона.
Второе место по-прежнему удерживает «Дюнкерк» Кристофера Нолана, добавивший в свою копилку еще $11,4 миллиона. Всего военная драма на данный момент заработала $363,6 миллиона. Замыкает тройку лидеров американского проката мультфильм «Реальная белка 2» с $8,9 миллиона.
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