Подоспел долгожданный первый трейлер приключенческой фэнтези-ленты «Джуманджи: Зов джунглей» с Дуэйном Джонсоном, Джеком Блэком, Карен Гиллан и Кевином Хартом в главных ролях.

На этот раз в полном опасностей и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Роли четырех подростков, играющих в настольную игру «Джуманджи», исполнили Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.



В широкий прокат продолжение «Джуманджи» попадет 20 декабря.