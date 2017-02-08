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Черные риэлторы

08.02.2017 11:00
Черные риэлторы

В Сеть выложили очередной выпуск независимого сериала «Район тьмы. Хроники повседневного зла» – детективного интернет-триллера, создаваемого режиссером Арсением ГончуковымСын»). Одиннадцатый эпизод получил название «Правосудие».

Внимание! В фильме присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия. Строго 18+

Это случилось на районе тьмы в конце 2016 года. Резонансная история, которая так и не попала в СМИ. Она началась с задержания кровавой банды «черных риэлторов». А закончилась настоящей бойней. На чьей стороне окажешься ты?

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