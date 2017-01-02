Черты робота

В 2017 году на экраны выйдет сразу несколько громких проектов с участием Майкла Фассбендера, одним из которых станет sci-fi хоррор «Чужой: Завет». О своем персонаже, андроиде Дэвиде, а также о впечатлениях от второй совместной работы с Ридли Скоттом актер рассказал в беседе с Digital Spy.

«Ридли просто пушка, настоящий уникум. Он мастер, который прекрасно знает, что делает. Мы с ним очень хорошо подружились, здорово повеселились на съемочной площадке. Я пытаюсь как можно большему научиться у него, потому что Ридли обладает глубокими познаниями обо всех сферах нашей работы», – говорит Майкл.

Об изменениях, которые претерпел робот Дэвид со времен событий «Прометея», Фассбендер сообщил следующее: «Очевидно, что с тех пор андроидов серьезно модифицировали. Причиной же этому послужили некоторые черты, которые были присущи Дэвиду и по-настоящему пугали людей – его характеристики».

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

Увидеть «Чужого: Завет» на широких экранах можно будет с 19 мая 2017 года.