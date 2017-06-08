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Честь Автоботов

08.06.2017 12:30
Честь Автоботов

Новый международный трейлер фантастического блокбастера Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь» – пятой части популярной франшизы, стартующей в широком прокате 22 июня.

Люди и Трансформеры находятся на войне, Оптимус Прайм бесследно исчез. Ключ к спасению будущего лежит глубоко в тайнах прошлого, в скрытой истории присутствия Трансформеров на планете Земля. Спасение планеты ложится на плечи неожиданного альянса, состоящего из Кэйда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского Лорда Эдмунда Бёртона (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок).

Джош Дюамель снова воплотил образ полковника Уильяма Леннокса, Тайриз Гибсон сыграл сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернулся к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразила новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура, Джеррод Кармайкл и Сантьяго Кабрера, чьи роли не раскрываются.

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