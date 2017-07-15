Честь города

Специальные постеры супергеройских сериалов «Защитники» и «Каратель» от Marvel и Netflix, приуроченные к грядущему Комик-Кону в Сан-Диего. Автором плаката к «Защитникам» выступил Джошуа Джеймс Шоу, а к «Карателю» – Джо Кесада.
В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. Премьера ожидается 18 августа.
Детали сюжета «Карателя» пока что не называются. Компанию Джону Бернталу, играющему роль титульного персонажа, составят Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут («Ганнибал»). Релиз 13-серийного спин-оффа намечен на ноябрь.
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