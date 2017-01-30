Честный подход

Джеймс Кэмерон дал новое интервью изданию The Daily Beast, в котором отчитался о состоянии сиквелов «Аватара». По словам режиссера, сценарии всех четырех фильмов готовы, и актеры смогут приступить к съемам уже этим летом.

«Я не зацикливаюсь на одном “Аватаре 2”: мне одинаковы интересны “Аватар 2”, “Аватар 3”, “Аватар 4” и “Аватар 5”. В этом суть моего подхода. Они все разрабатываются одновременно. Я только что закончил сценарий “Аватара 5”, и вскоре приступлю к активной подготовке к съемам. В августе начнем работу с актерами, каждый день уже расписан наперед. Процесс кипит, всё рассчитано, в общем, сейчас мы находимся в состоянии полной готовности. Чувствую себя так, будто только что вышел из тюрьмы, потому что я провел 2 года как в пещере, работая над сценариями. Я действительно наслаждаюсь жизнью», ‒ заявил Кэмерон.



Первый сиквел попадет на экраны в конце декабря 2018 года, а второй, третий и четвертый выйдут, соответственно, в 2020, 2022 и 2023 году. Каждый из них будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю.