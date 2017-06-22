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Четверо одиночек

22.06.2017 10:30
Четверо одиночек

Супергеройский сериал «Защитники» от Netflix обзавелся первым официальным постером и баннером. Премьера кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. намечена на 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди ЮнгСимон МиссикЭлден ХенсонЭйка ДарвиллРозарио ДоусонРэйчел ТейлорКэрри-Энн Мосс и другие.

 

 

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