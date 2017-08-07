По итогам дебютного уик-энда киноадаптация «Тёмной Башни» Стивена Кинга оказалась на первой строчке в топе бокс-офиса США, собрав $19,5 миллионов. За рубежом лента успела собрать 8 миллионов долларов.

Лидер прошлых двух недель, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, попал на второе место, принеся своим создателям дополнительные $17,6 миллиона (всего военная драма на данный момент заработала $314,2 миллиона). Третью строчку занимает анимационная лента «Эмоджи фильм» с $12,4 миллиона.