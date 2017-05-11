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Чужая частота

11.05.2017 14:10
Чужая частота

Стал доступен отрывок из психологического триллера «Стена» Дага Лаймана, действие которого разворачивается во время войны в Ираке. Каст проекта составили Аарон Тейлор-Джонсон, Джон Сина и Лэйт Накли.

В центре повествования находятся двое американских военных, засеченных вражеским иракским снайпером, при этому одному из солдат удается поймать радиочастоту иракца. Между противниками находится лишь полуразрушенная бетонная стена, поэтому исход битвы зависит не столько от физической силы, сколько от находчивости и силы воли вражеских сторон.

Релиз «Стены» запланирован на 12 мая.

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