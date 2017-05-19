Чужой кайдзю

Актерский состав блокбастера «Годзилла: Король монстров» пополнил Чарльз Дэнс («Игра престолов», «Чужой 3»). Также объявлено, что Салли Хокинс вернется к образу доктора Вивьен Грэм из предыдущей части франшизы.

Также в касте значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл. и Энтони Рамос. Режиссерское кресло досталось Майклу Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»), который также напишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом.

В широком прокате сиквел «Годзиллы», где авторы покажут множество классических монстров (среди которых Мотра, Родан и Король Гидора) окажется 22 марта 2019 года.