Наверх
Фильмы 2017 Меч короля Артура Доспехи Бога: В поисках сокровищ Большой Чужой: Завет Пираты Карибского моря 5 Чудо-Женщина Спасатели Малибу
Шашки наголо!
10 лучших фехтовальных сражений в кино
Пауки в банке.
15 знаменитых фильмов, где все персонажи – злодеи
Хорошо забытое старое.
10 фильмов, ошибочно называемых новаторскими
Грустный клоун.
15 драматических ролей комедийных актеров
Голосуй – не голосуй….
13 фильмов о политических выборах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Чужой кайдзю

19.05.2017 10:10
Чужой кайдзю

Актерский состав блокбастера «Годзилла: Король монстров» пополнил Чарльз ДэнсИгра престолов», «Чужой 3»). Также объявлено, что Салли Хокинс вернется к образу доктора Вивьен Грэм из предыдущей части франшизы.

Также в касте значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл. и Энтони Рамос. Режиссерское кресло досталось Майклу ДоэртиКрампус», «Кошелек или жизнь»), который также напишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом.

В широком прокате сиквел «Годзиллы», где авторы покажут множество классических монстров (среди которых Мотра, Родан и Король Гидора) окажется 22 марта 2019 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

28.02.2017
Звезда «Заклятия» сыграет в сиквеле «Годзиллы».
22.02.2017
Новый актер в составе сиквела «Годзиллы».
28.01.2017
Звезда «Очень странных дел» в касте сиквела «Годзиллы».
24.01.2017
Сиквел «Годзиллы» обзавелся режиссером.
15.12.2016
Названия сиквелов «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых изобретательных кинотрейлеров 10 самых изобретательных кинотрейлеров
13 кинозвезд – жертв насилия 13 кинозвезд – жертв насилия
12 лучших фильмов о подводных жителях 12 лучших фильмов о подводных жителях
10 самых впечатляющих кинобитв 10 самых впечатляющих кинобитв
Итоги года: 15 WTF-моментов 2015 года Итоги года: 15 WTF-моментов 2015 года
15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть