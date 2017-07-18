Чужой корабль

Постановщик Андрес Мускетти («Мама», «Оно») займет режиссерское кресло sci-fi проекта «Роботех» – полнометражной ленты по мотивам аниме-телесериала 1980-х, которую ранее планировали снять Джеймс Ван и Ник Матье.

«Роботех» дебютировал на малых экранах в 1985-м году и стал одним из первых аниме-сериалов, показанных в США. В центре сюжета находится история о том, как после падения на Землю космического корабля пришельцев ученые смогли создать огромных роботов. Новые технологии тут же пришлось опробовать в действии, чтобы отразить вторжение расы инопланетных гигантов, которые стремились вернуть себе останки разбившегося корабля и его источник энергии, известный как «протокультура». Так вышло, что судьба всей планеты оказалась в руках двух молодых пилотов.

Продюсером фильма выступит сестра режиссера, Барбара Мускетти, а также Джанни Нуннари и Марк Кантон, пообещавшие переосмыслить франшизу и сделать её удобоваримой для современных зрителей, плохо знакомых с оригинальным мультсериалом.

Дату релиза киноверсии «Роботеха» Sony пока что не разглашают.