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Чужой Марк

10.01.2017 15:30
Чужой Марк

В Сеть попал свежий кадр из фантастического экшена «Трансформеры: Последний рыцарь» с участием с участием Марк Уолберг. Релиз пятой части франшизы, снятой Майклом Бэем, запланирован на конец июня.

Джош Дюамель снова воплотит образ полковника Уильяма Леннокса, Тайрез Гибсон сыграет сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернется к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразит новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура. Роли, которые исполнят Джеррод Кармайкл, Сантьяго Кабрера и Лора Хэддок, не называются. Энтони Хопкинс же, по слухам, сыграл Уинстона Черчилля. В ленте появятся и такие персонажи, как Волшебник Мерлин и Адольф Гитлер.

Кроме того, нас ждет возвращение классических Автоботов – Оптимуса Прайма, Бамблби, Дрифта, Хот Рода, Кроссхейрса и Хаунда, к которым присоединится новенький трансформер по имени Сквикс. Подтверждено появление и трех Десептиконов: Мегатрона, Баррикейда и Онслота.

Российская премьера «Трансформеров 5» состоится 22 июня.

 

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