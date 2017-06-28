Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Чужие лавры 2.
15 актеров, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
Что же ты за тварь?!
10 галлюциногенных кинозлодеев
Контрольные выстрелы.
15 худших финалов известных кинофильмов
Цифровые злодеи.
10 лучших фильмов о зловещих компьютерах
Если бы президентом был я….
15 актеров, попробовавших себя в большой политике
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дамы за рулем

28.06.2017 12:10
Дамы за рулем

Мишель Родригес пригрозила покинуть франшизу «Форсаж» и не возвращаться к образу Летти в 9-й части, если создатели серии и впредь будут уделять минимум внимания женским персонажам.

«Сегодня состоялся цифровой релиз “Форсажа 8”, и я надеюсь, что в следующем фильме они проявят больше любви к женщинам. Иначе я могу просто попрощаться со всеми любимой франшизой. Это была отличная поездка, и я благодарна фанатам и студии за такую возможность», – написала актриса у себя в инстаграме.

 

Недавно Родригес также жаловалась в беседе с EW на авторов гоночной франшизы за плохо проработанных героинь: «Я на протяжении 16 лет снималась вместе с Джорданой Брюстер, играющей сестру Дома Торетто, и могу пересчитать по пальцам одной руки количество наших диалогов с ней. Мне это кажется жалким отсутствием креативности. Ребята просто не знают, о чем говорят девушки. Они думают, что мы просто сидим и болтаем о парнях, и такова печальная суть сценаристов-мужчин, доминирующих в Голливуде».

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Эпохальные эпопеи. 30 самых важных голливудских киноциклов (Борис Иванов, Film.ru)
14.05.2017
Борис Иванов, Film.ru

Эпохальные эпопеи

Время отдельно стоящих фильмов в Голливуде прошло. Сейчас на дворе эпоха киноэпопей и киноциклов, объединенных сюжетами и персонажами. Впрочем, снимать киносериалы в Штатах начали не сегодня и не...  →
Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Быстрые, дерзкие, как пуля резкие. Как эволюционировали заголовки франшизы «Форсаж» за 16 лет (Артем Заяц, Film.ru)
16.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

Быстрые, дерзкие, как пуля резкие

Говоря о сиквелах «Форсажа», все главным образом обсуждают новых режиссеров, новые захватывающие дух трюки, пополнения в команде Доминика Торетто и, конечно, автомобили. Но эта франшиза...  →
Огненные колесницы. Рецензия на фильм «Форсаж 8» (Евгений Ухов, Film.ru)
14.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на фильм «Форсаж 8»

Обилие погонь, взрывов, прыжков и стрельбы несколько скрашивает полное отсутствие мыслей и смыслов, но зрителям «Форсажей» к этому не привыкать – только бы не снижались обороты!  →
Блог: Тем временем тихо-мирно Форсаж перешагнул труп Викинга (Евгений Ухов)
08.05.2017
Евгений Ухов

Блог: Тем временем тихо-мирно Форсаж перешагнул труп Викинга

Тем временем тихо-мирно Форсаж перешагнул труп Викинга и вышел сегодня на первое место по кассовым сборам в России в 2017 году.  →
Блог: Восьмой "Форсаж" пожиже седьмого (Борис Хохлов)
27.04.2017
Борис Хохлов

Блог: Восьмой «Форсаж» пожиже седьмого

Восьмой "Форсаж" пожиже седьмого, но не такой унылый, как четвертый и шестой, жить можно. Проблема с Грэем, который никогда виртуозом камеры и экшена не был, вот и здесь кадр чуть более...  →
Блог: Слоупок сандэй найт (Борис Хохлов)
17.04.2017
Борис Хохлов

Блог: Слоупок сандэй найт

...  →
Блог: Искренне не понимаю (Евгений Ухов)
13.04.2017
Евгений Ухов

Блог: Искренне не понимаю

Искренне не понимаю, как одним и тем же ртом можно ругать Защитников и воспевать Форсажи. Восьмой фильм ужасен. Пытка, в которой градус тупости персонажей уступает лишь величинам отрицания законов...  →
Фоторепортаж: Мишель Родригес: полный форсаж
03.04.2009

Фоторепортаж: Мишель Родригес: полный форсаж

Звезда «Форсажа» и «Остаться в живых» Мишель Родригес – одна из самых беспокойных звезд. Несколько коротких отсидок в тюрьме, общественные работы в морге – вне экрана девушка так же...  →
Фоторепортаж: Вин Дизель в Москве
23.03.2009

Фоторепортаж: Вин Дизель в Москве

В Москву приехали звезды фильма «Форсаж 4». Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и режиссер Джастин Лин покорно ежились под пронизывающим ветром на крыше отеля Риц. А вечером...  →
показать еще

Новости по теме

08.05.2017
«Стражи Галактики 2» лидируют в мировом прокате.
01.05.2017
«Форсаж 8» удерживает первенство в домашнем прокате.
24.04.2017
«Форсаж 8» продолжает лидировать в мировом прокате.
21.04.2017
«Форсаж» получит спин-офф о персонажах Скалы и Стэйтема.
17.04.2017
«Форсаж 8» показал рекордные сборы за первые выходные.

 

Свежие рецензии


Главное

Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране 10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране
10 фильмов, которые создавались дольше всего 10 фильмов, которые создавались дольше всего
10 знаменитых кинодекораций, которые можно посетить 10 знаменитых кинодекораций, которые можно посетить
10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными 10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными
12 сериальных новинок осени 12 сериальных новинок осени
7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015 7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть