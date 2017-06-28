Дамы за рулем

Мишель Родригес пригрозила покинуть франшизу «Форсаж» и не возвращаться к образу Летти в 9-й части, если создатели серии и впредь будут уделять минимум внимания женским персонажам.

«Сегодня состоялся цифровой релиз “Форсажа 8”, и я надеюсь, что в следующем фильме они проявят больше любви к женщинам. Иначе я могу просто попрощаться со всеми любимой франшизой. Это была отличная поездка, и я благодарна фанатам и студии за такую возможность», – написала актриса у себя в инстаграме.

Недавно Родригес также жаловалась в беседе с EW на авторов гоночной франшизы за плохо проработанных героинь: «Я на протяжении 16 лет снималась вместе с Джорданой Брюстер, играющей сестру Дома Торетто, и могу пересчитать по пальцам одной руки количество наших диалогов с ней. Мне это кажется жалким отсутствием креативности. Ребята просто не знают, о чем говорят девушки. Они думают, что мы просто сидим и болтаем о парнях, и такова печальная суть сценаристов-мужчин, доминирующих в Голливуде».