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Новости кино

Давние вопросы

20.06.2017 13:51
Давние вопросы

Райан Гослинг и режиссер Дени Вильнёв посетили презентацию Sony на CineEurope в Барселоне, где поведали несколько занятных вещей о работе над сиквелом «Бегущего по лезвию», выходящим спустя 35 лет после первой картины.

«Оригинальный фильм стал культовым по вполне объяснимым причинам: это очень глубокое, мощное и захватывающее кино. Оно оставляет больше вопросов, чем дает ответов, я же, посмотрев “Бегущего по лезвию” еще ребенком, совсем не был готов к такому. И как фанат я был невероятно взволнован, узнав, что в сиквеле многие вопросы могут получить ответы. Было потрясающе интересно вернуться эту вселенную, заново исследовать её и увидеть, как развивались события дальше», – сообщил Гослинг.

 

О Дени Вильнёве актер отозвался как о постановщике, который «остался максимально верным оригиналу, но при этом не был скован им». Сам же Вильнёв отметил, что перед тем, как занять режиссерское кресло, ему пришлось получить одобрение Харрисона Форда:

«Когда Ридли собрался делать продолжение, он в первую очередь узнал у Харрисона, готов ли тот вернуться, поскольку без него сиквел был бы попросту невозможен. Поэтому мне пришлось встретиться с Харрисоном, рассказать о своем видении фильма, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда я встану у руля проекта».

 

По сюжету, после событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад АбдиХиам АббассДавид Дастмалчян  Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российская премьера «Бегущего по лезвию 2049» намечена на 5 октября.

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