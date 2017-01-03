Дела пляжные

Свежее промо-фото экшен-комедии «Спасатели Малибу» с участием Дуэйна Джонсона и его команды пляжных героев – Зака Эфрона, Келли Рорбах и Александры Даддарио. Фильм, снятый по мотивам популярного сериала 1990х, попадет на экраны в мае этого года.
В актерском составе также значатся Илфенеш Хадера, Джон Басс, Приянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.
Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. Релиз перезапуска «Спасателей Малибу» в широком прокате намечен на 19 мая 2017 года.
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