Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
И после смерти мне не обрести покой.
13 актеров, смерть которых стала частью сценариев
Основано на нереальных событиях.
10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями
Самые многообещающие фильмы октября 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2015 года
Белое пятно на карте.
10 фильмов о «странной» Канаде
Чужие лавры 3.
15 актрис, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дела пляжные

03.01.2017 10:05
Дела пляжные

Свежее промо-фото экшен-комедии «Спасатели Малибу» с участием Дуэйна Джонсона и его команды пляжных героев –  Зака ЭфронаКелли Рорбах и Александры Даддарио. Фильм, снятый по мотивам популярного сериала 1990х, попадет на экраны в мае этого года.

В актерском составе также значатся Илфенеш ХадераДжон БассПриянка Чопра, Хэннибал БёрессИзабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. Релиз перезапуска «Спасателей Малибу» в широком прокате намечен на 19 мая 2017 года.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Стригите это немедленно!. 13 актеров, которым не идут длинные волосы (Евгений Ухов, Film.ru)
03.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Стригите это немедленно!

В современном кинематографе костюмеры, гримеры и специалисты постпродакшена могут сделать практически все – превратить интеллигентного актера в зеленого громилу, состарить или омолодить...  →
Скала не нужен!. Почему Дуэйн Джонсон не подходит для главной роли в «Разломе Сан-Андреас» (Борис Иванов, Film.ru)
01.06.2015
Борис Иванов, Film.ru

Скала не нужен!

Новый голливудский блокбастер «Разлом Сан-Андреас» уже можно назвать успехом студии Warner. Картина, снятая за 110 миллионов долларов, вышла в мировой прокат 29 мая, и ей хватило одного...  →
Семеро лысых. 7 бритоголовых экшн-героев (Артем Заяц, Film.ru)
10.11.2014
Артем Заяц, Film.ru

Семеро лысых

Легко ли быть лысым актером?  →
Иллюстративный материал. 10 интернет-мемов с участием киногероев (Артем Заяц, Film.ru)
20.10.2014
Артем Заяц, Film.ru

Иллюстративный материал

Быть узнаваемым, достойно зарабатывать, получать кинопремии – хорошо. Стать персонажем интернет-мема – бесценно  →
"Машина -- это продолжение тебя". Интервью с актерами фильма «Форсаж 5: Быстрая пятерка» (Денис Данилов, Film.ru)
28.04.2011
Денис Данилов, Film.ru

«Машина – это продолжение тебя»

Звезды «Форсажа 5: Быстрая пятерка» доехали до Москвы  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Форсаж 5"
26.04.2011

Фоторепортаж: Премьера фильма «Форсаж 5»

23 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Форсаж 5». Среди гостей мероприятия были и исполнители главных ролей актеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.  →
показать еще

Новости по теме

28.12.2016
Концепт-арт с Чёрным Адамом и Суперменом.
24.12.2016
Новый кадр из «Спасателей Малибу».
08.12.2016
Первый трейлер «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном.
08.12.2016
Тизер трейлера перезапуска «Спасателей Малибу».
04.12.2016
Дуэйн Джонсон на съемках сиквела «Джуманджи».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых крутых драк вслепую 10 самых крутых драк вслепую
15 самых успешных российских фильмов в международном прокате 15 самых успешных российских фильмов в международном прокате
10 самых драматических моментов в комикс-экранизациях 10 самых драматических моментов в комикс-экранизациях
15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз 15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз
12 франшиз, которые не пережили 2016 год 12 франшиз, которые не пережили 2016 год
25 фильмов ужасов, которые вы не должны пропустить в этом году 25 фильмов ужасов, которые вы не должны пропустить в этом году

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть