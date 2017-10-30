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Новости кино

Деньги Крамера

30.10.2017 10:10
Деньги Крамера

Выходные перед Хэллоуином и отсутствие сильных конкурентов помогли восьмой «Пиле» взобраться на первое место в топе американского бокс-офиса и собрать за дебютный уик-энд $16,3 миллиона. Зарубежные рынки принесли хоррору еще $9,5 миллиона. Также на нескольких мировых рынках стартовал блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк», принесший уже $107,6 миллиона.

Второе место бокс-офиса США отошло лидеру прошлой недели, комедийному ужастику «Бу 2! Хэллоуин Мэдеи», который добавил в копилку $10 миллионов. Третью строчку оккупировал «Геошторм» со своими $5,7 миллиона (общие сборы фильма-катастрофы на данный момент составляют 137 миллионов долларов).

 

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