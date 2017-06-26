Деньги Оптимуса

Блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь» собрал за дебютный уик-энд в США $69,1 миллиона, показав, таким образом, худший в истории франшизы старт в домашнем прокате. Между тем зарубежный прокат принес пятым «Трансформерам» уже $196,2 миллиона.

Вторую и третью строчки американского бокс-офиса не поделили между собой «Тачки 3» и «Чудо-Женщина», заработавшие за минувшую неделю ровно по $25,1 миллиона. Общие сборы супергеройского экшена DC на данный момент составляют $652,9 миллиона, а мультфильма от Pixar – $141,3 миллиона.