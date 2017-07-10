Деньги Паркера

За дебютный уик-энд супергеройский блокбастер Марвел «Человек-паук: Возвращение домой» собрал внушительные $257 миллионов, из которых $140 миллионов фильму принес зарубежный прокат. Кроме того, «Возвращение домой» показало лучшие стартовые сборы для сольных картин о Паучке со времен «Человека-паука 3» ($151,1 миллиона).

На второй строчке топа американского бокс-офиса оказался лидер прошлой недели – анимационная лента «Гадкий я 3», пополнившая свою копилку еще на $34 миллиона. Всего мультфильм на данный момент заработал $447,6 миллиона.

Третье место по-прежнему удерживает ураганный экшен «Малыш на драйве», сборы которого упали лишь на 38% и составили $12,8 миллиона. В целом в США боевик собрал уже $56,9 миллиона, став самым успешным фильмом режиссера Эдгара Райта в домашнем прокате.