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Дэниелс и Орам

18.04.2017 08:30
Дэниелс и Орам

Fox поделились двумя новыми промо-роликами хоррора «Чужой: Завет» с участием Кэтрин Уотерстон и Билли Крудапа, снятыми в жанре found footage. Сюжет фильма ужасов Ридли Скотта расскажет о команде корабля «Завет», обнаружившей на заброшенной «райской» планете невероятно опасную угрозу.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав ленты вошли Майкл ФассбендерНуми Рапас, Дэнни МакБрайд, Эми СейметцДемиан БиширНатаниэль ДинКэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона. 

На широких экранах «Чужого: Завет» можно будет увидеть с 18 мая.

 
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