Детки с пушками

Четверка главных героев «Очень странных дел» на свежем промокадре ко второму сезону сериала. Возвращение фантастической теледрамы Netflix на малые экраны ожидается в грядущий четверг.
Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол Райзер, Уилл Чейз, Сэди Синк и Дакр Монтгомери.
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