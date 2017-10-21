Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Врет, как очевидец!
12 кинорассказчиков, которым нельзя верить
Уговор дороже денег.
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Похитители тел.
12 актеров, заставивших вас думать, что вы видели их голыми
Не прячьте ваши денежки.
20 самых обаятельных криминальных пар в кино
Самые ожидаемые фильмы февраля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Детки с пушками

21.10.2017 14:20
Детки с пушками

Четверка главных героев «Очень странных дел» на свежем промокадре ко второму сезону сериала. Возвращение фантастической теледрамы Netflix на малые экраны ожидается в грядущий четверг.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардГэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол РайзерУилл ЧейзСэди Синк и Дакр Монтгомери.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Ну очень странные дела. 13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями (Евгений Ухов, Film.ru)
10.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ну очень странные дела

«Основано на реальных событиях» – один из самых избитых кинематографических штампов  →
Мир наизнанку. 5 причин, почему «Очень странные дела» – лучший оригинальный сериал Netflix (Максим Бугулов, Film.ru)
31.08.2017
Максим Бугулов, Film.ru

Мир наизнанку

Еще не успел вылупиться второй сезон «Очень странных дел», как уже появились новости о продлении сериала на третий. Создатели Stranger Things братья Даффер полны решимости и уже...  →
Зло повержено?. Почему на американском ТВ закончилась эра антигероев (Евгений Ухов, Film.ru)
30.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зло повержено?

Июнь – традиционное время подведения предварительных итогов сезона на американском ТВ. Американская телевизионная академия начинает формировать списки номинантов на премию «Эмми»  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Против течения: Пять трейлеров Супербоула. Пять трейлеров Супербоула, возвращающих веру в кино (Евгений Ухов, Film.ru)
07.02.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Пять трейлеров Супербоула

Февральский Супербоул – самое рейтинговое зрелище на американском континенте, а потому реклама, и трейлеры фильмов в том числе, во время его трансляции – важнейшая часть промо  →
Блог: В общем, досмотрел я "Stranger Things" (Борис Хохлов)
20.03.2017
Борис Хохлов

Блог: В общем, досмотрел я «Stranger Things»

В общем, досмотрел я "Stranger Things" и, знаете, ничего я вам не скажу. Все-таки фильмы/сериалы-события надо смотреть одновременно со всеми, иначе тупо перегревают и потом приходится...  →
Блог: Смотрю Stranger Things (Борис Хохлов)
19.03.2017
Борис Хохлов

Блог: Смотрю Stranger Things

...  →
Блог: Все-таки решился выделить семь часов жизни в эти выходные на "Stranger Things" (Борис Хохлов)
19.03.2017
Борис Хохлов

Блог: Все-таки решился выделить семь часов жизни в эти выходные на «Stranger Things»

Все-таки решился выделить семь часов жизни в эти выходные на "Stranger Things", первый эпизод до вступительных титров уже покорил. Дело в синтипопе, наверно - я как эти завывания слышу,...  →
показать еще

Новости по теме

16.10.2017
Отрывок из второго сезона «Очень странных дел».
13.10.2017
Финальный трейлер второго сезона «Очень странных дел».
29.09.2017
Свежие кадры из второго сезона «Очень странных дел».
21.09.2017
Постер «Очень странных дел» в стиле «Балбесов» Доннера.
14.09.2017
Плакат «Очень странных дел» в стиле «Челюстей».

 

Свежие рецензии


Главное

Пионеры и принцессы
08:00
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 худших клише романтических комедий 10 худших клише романтических комедий
11 главных отличий нового «Стартрека» от предыдущих фильмов и сериалов 11 главных отличий нового «Стартрека» от предыдущих фильмов и сериалов
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года
10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости 10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости
Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов
13 лучших драконов в кино и на ТВ 13 лучших драконов в кино и на ТВ

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть