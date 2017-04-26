Динозавры Яна

The Hollywood Reporter сообщают о возвращении Джеффа Голдблюма к образу доктора Яна Малкольма в сиквеле «Мира Юрского периода». Лента от режиссера Хуана Антонио Байоны попадет на экраны летом следующего года.
Автором сценария выступают Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались как звезды первой части, Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт, так и новички франшизы: Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.
Мировая премьера «Мир Юрского периода 2» состоится 22 июня 2018 года.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий