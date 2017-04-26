Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Секс на продажу.
10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда
Молодые да ранние.
10 лучших научно-фантастических фильмов о подростках
К нам не подходи, а то зарежем!
20 самых опасных кинохулиганов
На секретной службе.
15 лучших экранных разведчиков и тайных агентов
Убедили.
7 хорроров, повлекших за собой реальные полицейские расследования
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Динозавры Яна

26.04.2017 09:45
Динозавры Яна

The Hollywood Reporter сообщают о возвращении Джеффа Голдблюма к образу доктора Яна Малкольма в сиквеле «Мира Юрского периода». Лента от режиссера Хуана Антонио Байоны попадет на экраны летом следующего года.

Автором сценария выступают Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались как звезды первой части, Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт, так и новички франшизы: Тоби ДжонсРэйф СполлДжеральдин ЧаплинДжеймс КромуэллТед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Мировая премьера «Мир Юрского периода 2» состоится 22 июня 2018 года.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Это будет моей фишкой!. 12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм (Евгений Ухов, Film.ru)
17.10.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Это будет моей фишкой!

Продвинутые зрители любят режиссерские фишки и высоко ценят их: всем нам нравится высматривать камео Альфреда Хичкока, белых голубей Джона Ву или ожидать, на какой минуте в фильме Гэрри Маршалла...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →

Новости по теме

09.03.2017
Дебютный кадр из «Мира Юрского периода 2».
07.01.2017
Хуан Антонио Байона метит в режиссеры нового Супермена?
25.12.2016
Байона о сиквеле «Мира Юрского периода».
11.12.2016
Байона о подтексте Мира Юрского Периода 2.
09.12.2016
Байона об аниматронике Мира Юрского Периода 2.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 картин, которые «выросли» из неслучившихся сиквелов 10 картин, которые «выросли» из неслучившихся сиквелов
10 отечественных фильмов с зарубежными звездами 10 отечественных фильмов с зарубежными звездами
15 лучших экранных стриптизов 15 лучших экранных стриптизов
11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия 11 звезд, которым заплатили за фильмы, в которых они не принимали участия
15 самых очаровательных киношных женщин-копов 15 самых очаровательных киношных женщин-копов
12 кинорассказчиков, которым нельзя верить 12 кинорассказчиков, которым нельзя верить

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть