Появился первый трейлер драмы «478», сюжет которой основан на реальных событиях. Арнольд Шварценеггер воплощает образ рабочего, потерявшего жену с дочерью в авиакатастрофе и задавшегося целью отомстить виновнику трагедии – авиадиспетчеру (Скут МакНэйри), который совершил роковую ошибку.

Режиссером выступил Эллиотт Лестер («Соловей», «Без компромиссов»), снявший ленту по сценарию Хавьера Гуллона («Пещера», «Враг»). Одним из продюсеров проекта значится Даррен Аронофски.

В американском прокате фильм стартует с 7 апреля, дата российской премьеры еще не назначена.