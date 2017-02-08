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Дочь Арни

08.02.2017 00:00
Дочь Арни

Появился первый трейлер драмы «478», сюжет которой основан на реальных событиях. Арнольд Шварценеггер воплощает образ рабочего, потерявшего жену с дочерью в авиакатастрофе и задавшегося целью отомстить виновнику трагедии – авиадиспетчеру (Скут МакНэйри), который совершил роковую ошибку.

Режиссером выступил Эллиотт ЛестерСоловей», «Без компромиссов»), снявший ленту по сценарию Хавьера ГуллонаПещера», «Враг»). Одним из продюсеров проекта значится Даррен Аронофски.

В американском прокате фильм стартует с 7 апреля, дата российской премьеры еще не назначена.

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