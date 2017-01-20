Долгая традиция

Финансовый успех пятой части новогодней комедийной франшизы «Ёлки» принес свои плоды, и теперь компания Bazelevs анонсировала выход «Ёлок 6». Команду режиссеров новой части киноальманаха возглавит Жора Крыжовников («Горько!», «Самый лучший день»).

«И сборы, и проведенные нами социологические исследования показали, что у зрителей появилась традиция - каждый новый год ходить на “Ёлки”. Мы не собираемся эту традицию нарушать, поэтому уже готовим к производству новые “Ёлки”. Команду режиссеров новой части киноальманаха возглавит Жора Крыжовников, уже продемонстрировавший феноменальные результаты с комедиями “Горько!” и “Самый лучший день”. Можем гарантировать, что “Ёлки” не сбавят темпа и, более того, по-прежнему способны удивлять!», – сообщила креативный продюсер и руководитель отдела Development кинокомпании Bazelevs Мария Затуловская.

«Ёлки 5» вышли в отечественный прокат 22 декабря, к 15 января собрав 773 миллиона рублей, превзойдя, таким образом, результат «Ёлок 1914» и повторив успех самой первой части франшизы.