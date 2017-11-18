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Домашние герои

18.11.2017 20:00
Домашние герои

В Сеть выложили дебютный тизер-трейлер мультфильма «Суперсемейка 2», рассказывающего о новых приключениях полюбившихся героев из первой части анимационного хита от Disney и Pixar.

Знаменитая семья супергероев возвращается на большие экраны! После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

На российских экранах сиквел «Суперсемейки» окажется 20 июня 2018 года.

 

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